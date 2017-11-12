Перед Чемпионатом Мира в Москве запустят 10 речных трамваев

Руководитель московского Департамента спорта и туризма Николай Гуляев заявил, что в столице перед Чемпионатом Мира-2018 будут запущены 10 речных трамваев.

"Мы хотим сделать всё возможное для того, чтобы предстоящий чемпионат мира по футболу не ограничивался для болельщиков лишь посещением матчей на стадионах. Главная задача – создать атмосферу праздника во всей столице и позволить футбольным туристам познакомиться с нашим городом. Для этого планируется разработать как пешие маршруты, так и автобусные экскурсионные туры, а также задействовать акваторию Москвы-реки для речных круизов", – сказал Гуляев.

Трамваи будут окрашены в яркие цвета. Вместимость речных судов составит 44 пассажира. Стоимость поездки составит 500 рублей.

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