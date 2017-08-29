Перед ЧМ-2017 в России пройдет боксёрский турнир среди фанатов
Перед мировым первенством 2018 года, который пройдёт в России, фанаты проведут международный боксёрский турнир.
Событие анонсировал чемпион России по боксу Владимир Носов.
"Мы хотим организовать мероприятие в формате "открытый ринг", чтобы всё было по правилам, с судьями. Чтобы не было таких ситуаций и массовых драк, как в Марселе. Чтобы после турнира все по-дружески общались и не было никаких конфликтов", - сказал он
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Читайте: Сюткин: "Россия проведет ЧМ-2018 на самом высшем уровне" | http://soccernews.ru
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