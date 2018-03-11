Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата"
"Ахмат" – ЦСКА
Стадион: "Ахмат-Арена" (Грозный, Россия)
Начало матча: 16:30
Арбитр: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Одним из самых интересных противостояний 22 тура РФПЛ обещает стать матч в Грозном, где встретятся "Ахмат" и ЦСКА. Во встрече первого круга "волки" прервали серию из 8 игр без побед над армейцами, обыграв команду Гончаренко со счетом 1:0. На данный момент соперники находятся вроде бы и рядом друг с другом в турнирной таблице, однако разделяет их целых 12 очков.
После возобновления российского первенства "Ахмат" успел сыграть один матч, в котором подопечные Галактионова проиграли на выезде тульскому "Арсеналу" – 0:1. Сейчас грозненцы располагаются на 8 строчке РФПЛ, набрав 26 очков после 21 тура. В матче с ЦСКА они постараются воспользоваться своим главными оружием – стандартными положениями. "Волки" – лучшие в чемпионате по голам, забитым со стандартов, 12 из 22 мячей во внутреннем первенстве были забиты таким образом. Не помогут своей команде в противостоянии с ЦСКА травмированный Мбенг, а также дисквалифицированные Семенов и Родолфо.
Армейцы в прошлом туре добились минимальной победы над "Уралом" (1:0), что позволило им сравняться по очкам со "Спартаком" и "Зенитом". В середине недели подопечные Гончаренко сыграли первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона" и потерпели поражение – 0:1. Уже в следующий четверг ЦСКА предстоит ответный поединок во Франции, так что график у москвичей сейчас очень непростой. Чувствуется усталость у некоторых игроков стартового состава, и короткая скамейка не позволяет Гончаренко с легкостью решить эту задачу. В поединке в Грозном не смогут принять участие Щенников, Васин и Фернандес.
Интересные факты противостояния "Ахмата" и ЦСКА:
В 10 предыдущих матчах между этими соперниками было зафиксировано 7 побед ЦСКА при 1 ничьей и 2-х викториях "Ахмата".
В текущем сезоне РФПЛ армейцы выглядят успешнее в гостевых поединках: 21 набранное очко на выезде против 17 дома.
На домашней арене "Ахмат" не проигрывает вот уже 4 встречи к ряду.
Ориентировочные составы на игру:
Ахмат: Гудиев, Уциев, Сампайо, Анхель, Мохаммади, Роши, Иванов, Швец, Родригес Лима, Балай, Митришев.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Кучаев Дзагоев, Головин, Витиньо, Муса.
Прогноз на матч "Ахмат"– ЦСКА:
Последний раз ЦСКА проигрывал в Грозном в сезоне 2013/2014, после чего были 2 победы и один ничейный исход. Букмекеры отдают небольшое предпочтение москвичам и в грядущем поединке, вот только усталость футболистов ЦСКА после еврокубков также может сыграть свою роль.
На победу "Ахмата" букмекеры предлагают коэффициент 3,68, на ничью – 3,19, на викторию ЦСКА – 2,32
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|21
|46
|2
|Краснодар
|22
|40
|3
|Спартак Москва
|21
|38
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|38
|6
|Арсенал Тула
|22
|31
|7
|Уфа
|22
|31
|8
|Рубин
|22
|27
|9
|Ахмат
|21
|26
|10
|Ростов
|21
|25
|11
|Урал
|21
|25
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Тосно
|22
|23
|14
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|22
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|20
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