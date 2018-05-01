Перед голом Бензема игроки "Реала" сделали 28 точных передач - это второй результат сезона в ЛЧ

Перед голом форварда мадридского "Реала" Карима Бензема в ворота мюнхенской "Баварии" в сегодняшнем полуфинальном матче Лиги Чемпионов его партнеры по команде сделали 28 точных передач.

Как информирует OptaJose, этот результат игроков королевского клуба стал вторым в текущем розыгрыша турнира. Больше точных передач смогли сделать только футболисты каталонской "Барселоны" перед голом Люки Диня в ворота греческого "Олимпиакоса" на групповой стадии ЛЧ.

Напомним, Бензема приблизился к ван Нистелрою в списке лучших бомбардиров Лиги Чемпионов. | soccernews.ru