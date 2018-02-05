Перед играми с "Челси" "Барселона" теряет своего ключевого защитника

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Перед играми с "Челси" "Барселона" теряет своего ключевого защитникаЗащитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике получил повреждение во вчерашнем матче 22-го тура Ла Лиги против "Эспаньола".

Как информирует sport.es, 31-летний испытывает дискомфорт в колене, что наверняка не позволит ему принять участие в ответном матче 1/2 финала кубка Испании против "Валенсии", который состоится уже в этот четверг. Степень серьезности травмы игрока станет известна сегодня, когда он пройдет медицинское обследование. Однако в клубе уже выразили опасение, что Пике может вылететь из строя на срок до двух недель.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси" "Барселона" сыграет 20-го февраля.

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