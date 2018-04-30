Перед игрой с "Баварией" в строй вернулись два игрока "Реала"

Перед ответной полуфинальной игрой Лиги Чемпионов с мюнхенской "Баварией" в строй вернулись два игрока мадридского "Реала".

Так, на сегодняшней тренировке "сливочных" наравне со своими партнерами по команде работали защитник Начо Фернандес и полузащитник Иско. Оба уже завтра имеют шанс выйти на поле "Сантьяго Бернабеу" в поединке с чемпионом Германии.

Напомним, против "Реала" не сыграет пять ключевых игроков "Баварии". | soccernews.ru