Перед игрой с "Реалом" "Бавария" потеряла своего шестого основного игрока

Перед ответной полуфинальной игрой Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом" мюнхенская "Бавария" потеряла своего шестого основного игрока.

Так, сегодня сыграть на "Сантьяго Бернабеу" не сможет полузащитник чемпиона Германии Хави Мартинес. По сведениям Marca, причиной отсутствия 29-летнего хавбека стала образовавшаяся у него гематома. Его место в стартовом составе "Баварии" займет Корентен Толиссо.

Напомним, Павлюченко сделал прогноз на матч "Реал" - "Бавария". | soccernews.ru