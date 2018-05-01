Перед игрой с "Реалом" "Бавария" потеряла своего шестого основного игрока

Теги бавария мюнхенреал мадридхави мартинескорентен толиссо

Перед игрой с "Реалом" "Бавария" потеряла своего шестого основного игрокаПеред ответной полуфинальной игрой Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом" мюнхенская "Бавария" потеряла своего шестого основного игрока.

Так, сегодня сыграть на "Сантьяго Бернабеу" не сможет полузащитник чемпиона Германии Хави Мартинес. По сведениям Marca, причиной отсутствия 29-летнего хавбека стала образовавшаяся у него гематома. Его место в стартовом составе "Баварии" займет Корентен Толиссо.

Напомним, Павлюченко сделал прогноз на матч "Реал" - "Бавария". | soccernews.ru

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