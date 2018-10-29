Перед игрой с "Рубином" "Спартак" теряет форварда

Теги педро рошаспартак москварубин

Перед игрой с "Рубином" "Спартак" теряет форвардаПеред игрой 12-го тура РПЛ против казанского "Рубина" московский "Спартак" потерял своего форварда Педро Рошу, информирует официальный твиттер "красно-белых".

Так, в заявлении столичного клуба сказано: "Наш нападающий Педро Роша улетел в Америку к супруге. В семье игрока "Спартака" ожидается пополнение". При этом, когда бразилец вернется в расположение клуба, пока не сообщается.

В текущем сезоне Роша сыграл за "Спартак" 2 матча. Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Самедов высказался о назначении Рианчо. | soccernews.ru

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