Перед игрой с "Севильей" "Реал" потерял еще одного ключевого игрока

Теги рафаэль варансевильязинедин зиданреал мадрид

Перед игрой с "Севильей" "Реал" потерял еще одного ключевого игрокаПеред игрой Ла Лиги против "Севильи" мадридский "Реал" потерял своего защитника Рафаэля Варана.

Об этом, как информирует le10sport, сообщил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан. В частности, он рассказал: "Он получил повреждение, посмотрим, что с ним случилось. Сегодня он пройдет обследование. Он считает, что ничего серьезного не случилось, но об это будет известно позже. Нам известно только, что он испытывает боль. В субботу он не поможет нам - это точно".

Напомним, против "Севильи" также не сыграют Рамос, Карвахаль и Каземиро. | soccernews.ru

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Квинколобик

мда(((( Здоровья!

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