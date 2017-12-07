Перед игрой с "Севильей" "Реал" потерял еще одного ключевого игрока

Перед игрой Ла Лиги против "Севильи" мадридский "Реал" потерял своего защитника Рафаэля Варана.

Об этом, как информирует le10sport, сообщил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан. В частности, он рассказал: " Он получил повреждение, посмотрим, что с ним случилось. Сегодня он пройдет обследование. Он считает, что ничего серьезного не случилось, но об это будет известно позже. Нам известно только, что он испытывает боль. В субботу он не поможет нам - это точно ".

Напомним, против "Севильи" также не сыграют Рамос, Карвахаль и Каземиро. | soccernews.ru