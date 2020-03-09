Перед матчами турниров УЕФА из-за коронавируса не будут проводиться традиционные рукопожатия
Перед матчами турниров УЕФА не будут проводиться традиционные рукопожатия. Данная рекомендация поступила от Всемирной организации здравоохранения.
Футболисты не будут пожимать руки своим соперникам и судьям в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления.
Данное правило будет действовать во всех матчах турниров УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи вируса COVID-19.
В данный момент Италия входит в первую тройку в мире по числу заразившихся коронавирусом (5883). Больше заболевших только в Китае (80695) и Южной Корее (7134). Во всем мире заразились 106 тысяч человек. Из них выздоровели почти 60 тысяч. Умерли почти 3600.
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|О
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|6
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|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
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|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
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|6
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|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
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|6
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|2
|Аякс
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|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
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|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
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|13
|2
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|6
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|Группа F
|М
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|1
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|Байер Леверкузен
|6
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|Маккаби Хайфа
|6
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|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
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|6
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