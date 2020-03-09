Перед матчами турниров УЕФА из-за коронавируса не будут проводиться традиционные рукопожатия

Перед матчами турниров УЕФА не будут проводиться традиционные рукопожатия. Данная рекомендация поступила от Всемирной организации здравоохранения.

Футболисты не будут пожимать руки своим соперникам и судьям в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления.

Данное правило будет действовать во всех матчах турниров УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи вируса COVID-19.

В данный момент Италия входит в первую тройку в мире по числу заразившихся коронавирусом (5883). Больше заболевших только в Китае (80695) и Южной Корее (7134). Во всем мире заразились 106 тысяч человек. Из них выздоровели почти 60 тысяч. Умерли почти 3600.

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