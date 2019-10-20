Перед матчем "Динамо" - "Краснодар" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина
Перед матчем 13-го тура чемпионата России "Динамо" - "Краснодар" на поле вынесли оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина. Об этом сообщает Sport24.
Легендарный голкипер играл за бело-голубых в период с 1950 по 1971 год. "Золотой мяч" он получил в 1963 году.
На поле стадиона «Динамо» презентовали оригинал Золотого мяча, который принадлежал Льву Яшину pic.twitter.com/Jk61SwOJ8k— Ararat Mambreyan (@AraratDjan) 20 октября 2019 г.
Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Яшина. Футболист родился 22 октября 1929 года. В церемонии приняли участие члены семьи вратаря.
Напомним, голкипер до сих пор остается единственным вратарем в истории, кто удостоился этой награды.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
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|4
|Краснодар
|12
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|5
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|12
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|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
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|8
|Рубин
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|Уфа
|12
|15
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