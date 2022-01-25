Перед матчем Камерун - Коморы произошла давка у стадиона, есть погибшие

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Перед матчем Камерун - Коморы произошла давка у стадиона, есть погибшие

В понедельник возле стадиона Поля Бийя в камерунском Олембе случились трагические события.

По информации LSI Africa, в преддверии матча 1/8 финала Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов произошла давка у арены.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли как минимум семь человек.

Напомним, что Камерун победил со счётом 2:1 и вышел в 1/4 финала континентального первенства.

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