Перед матчем "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА не звучал гимн Лиги Чемпионов

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Перед матчем "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА не звучал гимн Лиги Чемпионов

В матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" играет с ЦСКА.

Стоит отметить, что перед началом поединка не прозвучал традиционный гимн турнира. Возможно, причиной этому являются технические причины.

Напомним, что сегодня международной олимпийский комитет запретил российским спортсменом выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года под флагом РФ.

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