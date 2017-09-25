Перед матчем против "Тулузы" фанат "Марселя" продемонстрировал игрокам, как нужно забивать голы

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Перед матчем против "Тулузы" фанат "Марселя" продемонстрировал игрокам, как нужно забивать голыПеред вчерашним матчем французской Лиги 1 против "Тулузы" фанат "Марселя" продемонстрировал игрокам, как нужно забивать голы.

Напомним, "Марсель" обыграл "Тулузу" со счетом 2:0. | soccernews.ru

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