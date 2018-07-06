Перед матчем Россия - Хорватия в Сочи прошел сильнейший ливень

Сочи затопило ужасным по силе ливнем перед матчем 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 Россия - Хорватия.

За один час на город выпала месячная норма осадков. Автомобильное движение в городе парализовано.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится 7 июля и начнется в 21:00 мск.

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