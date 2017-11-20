Перед матчем с "Бенфикой" ЦСКА потерял двух игроков

Теги цска москвабенфикаалексей березуцкийгеорги миланов

Перед матчем с "Бенфикой" ЦСКА потерял двух игроковПеред матчем 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против лиссабонской "Бенфики" московский ЦСКА потерял Алексея Березуцкого и Георги Миланова.

Об этом, как информируют Известия, сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев. В частности, он рассказал: "Оба игрока получили травмы. Окончательный диагноз и сроки их восстановления мы в ближайшее время опубликуем на сайте клуба, потому что обследование еще не закончено. Но их участие в матче с "Бенфикой" абсолютно исключено".

Напомним, Мануэл Фернандеш считает, что "Бенфика" обыграет ЦСКА. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 4 8
2 Севилья 4 7
3 Спартак Москва 4 5
4 Марибор 4 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 4 12
2 Шахтер Донецк 4 9
3 Наполи 4 3
4 Фейеноорд 4 0
Группа G М О
1 Бешикташ 4 10
2 Порту 4 6
3 РБ Лейпциг 4 4
4 Монако 4 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 4 10
2 Реал Мадрид 4 7
3 Боруссия Дортмунд 4 2
4 АПОЭЛ 4 2
Полная таблица

топ-5 тегов