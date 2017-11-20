Перед матчем с "Бенфикой" ЦСКА потерял двух игроков

Перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против лиссабонской "Бенфики" московский ЦСКА потерял Алексея Березуцкого и Георги Миланова.

Об этом, как информируют Известия, сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев. В частности, он рассказал: "Оба игрока получили травмы. Окончательный диагноз и сроки их восстановления мы в ближайшее время опубликуем на сайте клуба, потому что обследование еще не закончено. Но их участие в матче с "Бенфикой" абсолютно исключено".

Напомним, Мануэл Фернандеш считает, что "Бенфика" обыграет ЦСКА. | soccernews.ru