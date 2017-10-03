Перед матчем с "Лас-Пальмасом" у руководства "Барселоны" случились разногласия с игроками

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Перед матчем с "Лас-Пальмасом" у руководства "Барселоны" случились разногласия с игрокамиПеред матчем Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" у руководства каталонской "Барселоны" случились разногласия с игроками команды.

Как информирует sport.es, в связи с событиями, которые происходили в регионе, президент клуба Жозеп Мария Бартомеу и его соратники выступили за то, чтобы не играть поединок 7-го тура. Позицию руководства поддержали футболисты Жерар Пике и Серхи Роберто. Однако ведущий бомбардир "сине-гранатовых" Лионель Месси при поддержке остальных своих партнеров по команде выступил за то, чтобы матч состоялся при полных трибунах, что могло обернуться выходом болельщиков на поле. В итоге президент предложил все-таки сыграть игру при пустых трибунах, что и было поддержано большинством футболистов "Барсы".

Напомним, "Барселона" следит за четырьмя игроками сборной Германии. | soccernews.ru

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