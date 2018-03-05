Перед матчем с ПСЖ Перес предъявил требование Зидану

Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предъявил требование главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.

Так, босс королевского клуба потребовал от наставника включения в стартовый состав на игру с парижанами вингера Гарета Бэйла. При этом желание президента связано не со спортивной стороной вопроса, а с будущим валлийца - Перес считает, что удачная игра футболиста в важных матчах поможет клубу продать его подороже по окончанию текущего сезона.

Напомним, Перес назвал цену на Варана. | soccernews.ru