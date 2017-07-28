Перед матчем с "Реалом" "Барселона" теряет своего хавбека

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Перед матчем с "Реалом" "Барселона" теряет своего хавбекаПолузащитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто может не сыграть в матче Международного кубка чемпионов против мадридского "Реала".

Как информирует Mundo Deportivo, 25-летний хавбек "сине-гранатовых" пропустил вчерашнюю тренировку своей команды из-за имеющихся проблем с мышцами. Ориентировочно, он пропустит последний предсезонный матч "Барсы" в США, который состоится в ночь с субботы на воскресенье.

Напомним, Месси выступает против трансфера Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru

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