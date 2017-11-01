Перед матчем с "Русенборгом" из-за травмы "Зенит" потерял своего хавбека
Перед матчем группового этапа Лиги Европы против норвежского "Русенборга" из-за травмы питерский "Зенит" потерял своего полузащитника Далера Кузяева.
Об этом, как информирует чемпионат.com, сообщил главный тренер "сине-бело-голубых" Роберто Манчини. В частности, он рассказал: "Далер Кузяев не приехал в Тронхейм из-за травмы. Александра Анюкова решили оставить в Петербурге из-за правил заявки Лиги Европы".
Напомним, болельщики "Зенита" определили лучшего игрока своей команды в октябре. | soccernews.ru
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