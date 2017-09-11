Перед матчем с "Ювентусом" "Барселона" потеряла своего форварда

Перед матчем с туринским "Ювентусом" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов каталонская "Барселона" потеряла своего форварда Пако Алькасера.

Как информирует EL Mundo Deportivo, 24-летний нападающий пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды из-за гастроэнтерита. Вполне вероятно, что в завтрашнем поединке против "старой сеньоры" также не сыграет.

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