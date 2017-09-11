Перед матчем с "Ювентусом" "Барселона" потеряла своего форварда

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Перед матчем с "Ювентусом" "Барселона" потеряла своего форвардаПеред матчем с туринским "Ювентусом" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов каталонская "Барселона" потеряла своего форварда Пако Алькасера.

Как информирует EL Mundo Deportivo, 24-летний нападающий пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды из-за гастроэнтерита. Вполне вероятно, что в завтрашнем поединке против "старой сеньоры" также не сыграет.

Напомним, CIES представила рейтинг самых дорогих команд мира. | soccernews.ru

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Андре Гомеш

Кошмар! И как теперь быть?

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Алеишь Видаль

Не ссы, теперь мы с тобой будем спасать Барселону! Не зря же господин Президент Бартомеу так верит в нас.

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