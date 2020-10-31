Перед матчем с "Зенитом" в "Лацио" зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

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Перед матчем с "Зенитом" в "Лацио" зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Пресс-служба "Лацио" объявила результаты последнего тестирования футболистов и сотрудников клуба на COVID-19.

Сообщается, что выявлены новые случаи заболевания, но число инфицированных не указывается.

Напомним, что в среду "орлам" предстоит сыграть в Санкт-Петербурге с "Зенитом" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

А в воскресенье "Лацио" ожидает матч Серии А против "Торино".

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