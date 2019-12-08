Перед матчем "Сочи" - "Рубин" произошло возгорание кресла из-за системы подогрева

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Перед матчем "Сочи" - "Рубин" произошло возгорание кресла из-за системы подогрева

Перед началом матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между "Сочи" и "Рубином" на скамейке запасных хозяев сгорело кресло.

"За 40 минут до начала матча "Сочи" — "Рубин" на скамейке запасных хозяев в реакцию вступили подогрев сиденья и необдуманно оставленный плед. Вспышка, дым, гарь и, как следствие, — здоровенная дырень. Хорошо, что никого не было на месте и поблизости", — написал комментатор Дмитрий Жичкин в своем Twitter..

Матч "Сочи" - "Рубин" в данный момент проходит в "Сочи" на стадионе "Фишт". После первого тайма сочинский клуб выигрывает со счетом 1:0.

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