Перед матчем Суперкубка России произошла драка фанатов "Зенита" и "Локомотива"

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Перед матчем Суперкубка России произошла драка фанатов "Зенита" и "Локомотива"

Перед матчем Суперкубка России "Зенит" - "Локомотив" произошла драка болельщиков перед стадионом "ВТБ Арена". Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, в потасовку пришлось вмешаться полиции. Несколько фанатов задержаны.

Матч начнется в 19:00 (мск).

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