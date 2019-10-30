Перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе выступит группа Therr Maitz

Российская группа Therr Maitz выступит на стадионе "Газпром Арена" перед началом матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" - ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Билеты на концерт войдут в стоимость билетов на матч. Начало мероприятия в 17:00 мск.

Матч "Зенит" - ЦСКА начнется в 19:00 мск.

После 14 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. ЦСКА занимает 5-ю позицию, имея в активе 26 очков.

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