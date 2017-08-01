Перед отправкой "Барселоны" в тур по США у Неймара случился конфликт с фанатами в одном из ночных клубов

Теги барселонанеймар

Перед отправкой "Барселоны" в тур по США у Неймара случился конфликт с фанатами в одном из ночных клубовПеред отправкой каталонской "Барселоны" в тур по США у форварда команды Неймара случился конфликт с фанатами в одном из ночных клубов.

Как информирует sport.es, инцидент случился за несколько часов до того, как "сине-гранатовые" отправились за океан. Словесная перепалка между футболистом и болельщиками едва не переросла в драку лишь благодаря охранникам бразильца:

Напомним, Ареоля прокомментировал возможный переход в ПСЖ Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов