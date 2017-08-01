Перед отправкой "Барселоны" в тур по США у Неймара случился конфликт с фанатами в одном из ночных клубов

Перед отправкой каталонской "Барселоны" в тур по США у форварда команды Неймара случился конфликт с фанатами в одном из ночных клубов.

Как информирует sport.es, инцидент случился за несколько часов до того, как "сине-гранатовые" отправились за океан. Словесная перепалка между футболистом и болельщиками едва не переросла в драку лишь благодаря охранникам бразильца:

Напомним, Ареоля прокомментировал возможный переход в ПСЖ Неймара. | soccernews.ru