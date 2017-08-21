Перед покупкой Мбаппе ПСЖ планирует расстаться с некоторыми из своих игроков

Перед покупкой форварда "Монако" Килиана Мбаппе ПСЖ планирует расстаться с некоторыми из своих игроков, информирует FootMercato.

По сведениям источника, парижане пока не делали официального предложения по 18-летнему нападающему монегасков ввиду того, что они рассчитывают сначала продать кого-то из своих футболистов, дабы соответствовать правилам финансового Fair Play. Имена игроков, которые будут вынуждены покинуть Париж пока остаются неизвестными.

Напомним, Пасторе уже исключил свой уход из ПСЖ. | soccernews.ru