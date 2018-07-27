Перед Суперкубком России убили фаната ЦСКА

На Курском вокзале был убит фанат ЦСКА, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, убийство произошло в ходе серьезной драки между болельщиками ЦСКА. Еще двое серьезными травмами находятся в больнице.

Фанаты ехали Нижний Новгород на матч за Суперкубок между ЦСКА и "Локомотивом", который состоится сегодня, 27 июня.

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