Перед уходом из "Манчестер Юнайтед" Фергюсон хотел подписать трех игроков

Перед своим уходом из "Манчестер Юнайтед" легендарный наставник "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон хотел подписать трех игроков.

Об этом, как информирует goal.com, рассказал голландский тренер Рене Меленстен, работавший с шотландцем в клубе. По его словам, "Юнайтед" был готов подписать защитника Матса Хуммельса, полузащитника Илкая Гюндогана и вингера Марко Ройса, в то время выступавших за дортмундскую "Боруссию".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов перебить предложение "Барселоны" по Лангле. | soccernews.ru