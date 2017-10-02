Перед заключительными матчами отборочного турнира к ЧМ Испания потеряла трех ключевых игроков

Перед заключительными матчами отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года сборная Испании потеряла сразу трех ключевых игроков.

Так, помочь своей национальной команде из-за различного рода травм в играх против Албании и Израиля не смогут защитник Дани Карвахаль ("Реал"), полузащитник Андрес Иньеста ("Барселона") и форвард Альваро Мората ("Челси"). С теми, кто заменит травмированных игроков, тренерский штаб "красной фурии" определится уже в ближайшее время.

Напомним, обслуживать матч Испания - Албания будет Еськов. | soccernews.ru