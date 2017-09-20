Перед "Зенитом" стоит задача выиграть Лигу Европы

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков рассказал о том, какие задачи стоят перед клубом в этом сезоне.

"Прежде всего выиграть чемпионат России и Кубок России, а также успешно выступить в Лиге Европы, поскольку нам нужны очки в рейтинге УЕФА.

Фурсенко поставил перед командой задачу одержать победу в Лиге Европы. Сергей – опытный и эффективный менеджер, мы ему полностью доверяем, поэтому совет директоров его инициативу поддержал", - отметил он.

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