Перед "Зенитом" стоит задача выиграть Лигу Европы

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Перед "Зенитом" стоит задача выиграть Лигу ЕвропыПредседатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков рассказал о том, какие задачи стоят перед клубом в этом сезоне.

"Прежде всего выиграть чемпионат России и Кубок России, а также успешно выступить в Лиге Европы, поскольку нам нужны очки в рейтинге УЕФА.

Фурсенко поставил перед командой задачу одержать победу в Лиге Европы. Сергей – опытный и эффективный менеджер, мы ему полностью доверяем, поэтому совет директоров его инициативу поддержал", - отметил он.

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комментарии
Владимир Пулин

Вы сначала чемпионат выиграйте, а то глядишь ЦСКА догонит и перегонит!!! Не вижу пока у Зенита какой то супер игры!!! То что разгромили безобразный Спартак - ещё не показатель, а уж про Вардар я вообще молчу!!! Вот посмотрим на Зенит с Реал Сосьедадом, тогда уже можно будет иметь хоть малейшее представление о силе Зенита!!!

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