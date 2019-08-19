Передаю привет арбитру: Зуев показал травму полученную в матче с "Уфой"

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Передаю привет арбитру: Зуев показал травму полученную в матче с "Уфой"

Хавбек "Ростова" Александр Зуев рассказал об эпизоде с травмой, которую он получил в игре против "Уфы" (0:2).

"Была верховая борьба и меня ударили локтем в глаз. У меня пошла кровь и через время я вынужден был просить замену. Я был очень удивлен, когда судья Евгений Турбин сказал мне: "Хватит лежать, не хочу добавлять много времени". Кто-то из моих партнеров просил пенальти, однако судья ответил, что это игровой момент.

Вчера сильно шла кровь, сегодня большой синяк, глаз заплыл. Передаю привет арбитру и прошу прощения за то, что так долго лежал", - заявил Зуев.

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