Передня: "Игрой своих подопечных я доволен"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Передня подвёл итоги матча 25-го тура чемпионата России против "Амкара".

"Во втором тайме немного охрип, старался гнать команду вперёд. Играли в меньшинстве. Но по второму тайму скажу, что ребята - молодцы, проявили агрессию, даже попали в штангу и могли сравнять счёт, играя вдесятером. Что касается первого тайма, немного робко вышли, ну и какая-то неразбериха на последних минутах привела к тому, что нам забили гол. А так игрой своих подопечных я доволен. Будем работать дальше. После удаления стали играть в четыре защитника и в два форварда. Рискнули и оставили трёх полузащитников, чуть-чуть их сузили" - сказал Передня.

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