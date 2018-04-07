Передня: "Игрой своих подопечных я доволен"

Теги ска хабаровскамкар

Передня: "Игрой своих подопечных я доволен"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Передня подвёл итоги матча 25-го тура чемпионата России против "Амкара".

"Во втором тайме немного охрип, старался гнать команду вперёд. Играли в меньшинстве. Но по второму тайму скажу, что ребята - молодцы, проявили агрессию, даже попали в штангу и могли сравнять счёт, играя вдесятером. Что касается первого тайма, немного робко вышли, ну и какая-то неразбериха на последних минутах привела к тому, что нам забили гол. А так игрой своих подопечных я доволен. Будем работать дальше. После удаления стали играть в четыре защитника и в два форварда. Рискнули и оставили трёх полузащитников, чуть-чуть их сузили" - сказал Передня.

Не пропустите видеообзор матча "СКА-Хабаровск" - "Амкар". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Урал 24 29
10 Амкар 24 28
11 Ахмат 24 27
12 Динамо Москва 23 27
13 Ростов 24 27
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов