Передня недоволен судейством в матче с "Уфой"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Передня высказался после матча 28-го тура чемпионата России против "Уфы".

"Первые минуты матча у нас не задались. Была несогласованность действий в обороне, которая привела к пропущенному мячу. Потом старались выправиться. Первый тайм не задался с точки зрения того, что мы никак не могли перейти из обороны в хорошую атаку. Во втором добавили в атаке, стали вести себя более агрессивно. Неназначенный Безбородовым пенальти подкосил. Судья увидел руку и внаглую отвернулся. Это какой-то удел слабых, что ли?" - сказал Передня.

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