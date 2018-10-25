Переезд "Эвертона" на новый стадион откладывается

"Эвертон" изменил планы по строительству нового стадиона.

По данным The Telegraph, переезд клуба с "Гудисон Парк" состоится не ранее сезона-2023/24. До этого планировалось переехать на арену на год раньше.

Источник сообщает, что также в клубе изменя структуру финансирования нового стадиона, который оценивается в 500 миллионов фунтов стерлингов. Половину суммы ранее хотели позаимствовать у городских властей Ливерпуля, однако руководство клуба теперь предпочитает искать частных инвесторов. | soccernews.ru