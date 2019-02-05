Переезд Хамшика на заработки в Китай: появилась новая информация

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Переезд Хамшика на заработки в Китай: появилась новая информация

Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Хамшик в ближайшее время перейдет в "Далянь Ифан", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, китайский клуб заплатит за футболиста 18 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на два миллиона евро за счет бонусов. Сам игрок подпишет с китайцами трехлетний контракт на общую сумму в 27 миллионов евро.

Для завершения трансфера словаку осталось пройти медицинское обследование.

В нынешнем сезоне 31-летний Хамшик провел за "Наполи" 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас.

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