Переезд Иньесты в Китай находится под вопросом

Переезд полузащитника каталонской "Барселоны" Андреса Иньесты в Китай находится под вопросом, информирует Marca.

По сведениям издания, "Чунцин Лифань" не смог согласовать условия личного контракта 33-летнего хавбека из-за его высоких требований по зарплате, которые равняются 20-ти миллионам евро за сезон. Таким образом, вполне вероятно, что завтра озвученное решение ветераном "сине-гранатовых" по его будущему не будет связано с Китаем.

Напомним, ранее сообщалось, что Иньеста отправится в Китай. | soccernews.ru