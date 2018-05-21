Переговоры "Арсенала" с Артетой на грани срыва

Ассистент Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микель Артета может отвергнуть предложение "Арсенала".

Как сообщает Metro, испанцу не по душе, что у него будет отсутствовать полный контроль над трансферами клуба.

Напомним, что по слухам Артета должен возглавить "канониров" уже на этой неделе.

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