Переговоры "Арсенала" с Артетой на грани срыва

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Переговоры "Арсенала" с Артетой на грани срыва

Ассистент Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микель Артета может отвергнуть предложение "Арсенала".

Как сообщает Metro, испанцу не по душе, что у него будет отсутствовать полный контроль над трансферами клуба.

Напомним, что по слухам Артета должен возглавить "канониров" уже на этой неделе.

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