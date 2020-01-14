Переговоры "Барселоны" о расторжении контракта с Вальверде затянулись

Переговоры "Барселоны" с главным тренером Эрнесто Вальверде затянулись. Стороны не могут договориться об условиях расторжения контракта. Об этом сообщается в твиттере журналиста радиостанции RAC1 Жерара Ромеро.



Ранее сообщалось, что об отставке специалиста станет известно 13 января в 23:00 (мск). Переговоры между сторонами, вероятно, продолжатся во вторник, 14 января.

55-летний испанский специалист возглавлял "Барсу" с 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея.

Ранее сообщалось, что экс-тренер "Бетиса" Сетьен - главный претендент на смену Вальверде в "Барселоне".

После 19 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице.

А еще: Хави: "Сетьен был бы хорошим тренером для "Барселоны" | http://soccernews.ru