Переговоры китайского клуба по Ракитичу были приостановлены из-за коронавируса

Переговоры китайского клуба с "Барселоной" по трансферу полузащитника каталонцев Ивана Ракитича прерваны из-за коронавируса, сообщает sport.es.

Название клуба из Суперлиги Китая не разглашается.

По данным источника, сам футболист предпочел бы не переезжать в Китай, а вернуться в Севилью, где сейчас живет его семья.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется "Ювентус".

Соглашение 32-летнего футболиста с "Барселоной" рассчитано до 2021 года. В этом сезоне хорват провел 31 игру и сделал 4 ассиста.

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