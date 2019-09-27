Переговоры Мамаева и "Ростова" находятся в завершающей стадии
Переговоры хавбека Павла Мамаева с "Ростовом" близки к завершению. Скорее всего, о сделке будет объявлено до конца дня. Об этом сообщает Sport24.
Ранее сообщалось, что 31-летний футболист должен перейти в "Динамо", однако трансфер сорвался.
Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным вышел на свободу из колонии по УДО 17 сентября.
20 сентября футболист расторг контракт с "Краснодаром", в котором выступал с 2014 года.
После 10 туров РПЛ "Ростов", набрав 20 баллов, занимает 3 место в турнирной таблице.
А еще: СМИ: Мамаев может стать игроком "Ростова"| http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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|Уфа
|8
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|Динамо Москва
|8
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|7
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