Переговоры между "Барселоной" и Мориба зашли в тупик

Фото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен

Молодой хавбек "Барселоны" Илайш Мориба может покинуть каталонский клуб.

Как сообщает Ферран Мартинес, после сегодняшней встречи между представителями "блауграны" и агентами игрок переговоры зашли в тупик.

По информации источника, прийти к соглашению о продлении контракт будет крайне непросто.

Напомним, что контракт 18-летнего футболиста истекает летом 2022 года.

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