Переговоры между "Барселоной" и Умтити по новому контракту продвигаются медленно

Переговоры между каталонской "Барселоной" и ее защитником Самюэлем Умтити по новому контракту продвигаются медленно.

Так, по сведениям sport.es, руководство "сине-гранатовых" не спешит удовлетворять финансовые аппетиты 24-летнего бека, который хочет получать по новому соглашению 9 миллионов евро в год. В свою очередь сам француз не демонстрирует готовности идти на уступки своему клубу.

Напомним, Фергюсон просматривал Умтити в матче с "Ромой" для "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru