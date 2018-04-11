Переговоры между "Барселоной" и Умтити по новому контракту продвигаются медленно

Теги барселонасамюэль умтити

Переговоры между "Барселоной" и Умтити по новому контракту продвигаются медленноПереговоры между каталонской "Барселоной" и ее защитником Самюэлем Умтити по новому контракту продвигаются медленно.

Так, по сведениям sport.es, руководство "сине-гранатовых" не спешит удовлетворять финансовые аппетиты 24-летнего бека, который хочет получать по новому соглашению 9 миллионов евро в год. В свою очередь сам француз не демонстрирует готовности идти на уступки своему клубу.

Напомним, Фергюсон просматривал Умтити в матче с "Ромой" для "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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