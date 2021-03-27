Переговоры между "Миланом" и Доннаруммой о новом контракте осложняются из-за Райолы

Фото инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы

"Милан" по-прежнему не может договориться о продлении контракта с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой.

По информации Football Italia, стороны всё ещё не согласовали размер зарплаты футболиста по условиям нового соглашения, однако появилась ещё одна проблема.

Клуб не устраивают требования агента голкипера Мино Райолы, который традиционно хочет получить солидную комиссию за свои услуги.

Что касается оклада, то "Милан" готов платить воспитаннику 8 миллионов евро в год с учётом бонусов. "Россонери" предлагают заключить пятилетний контракт.

Доннарумма и его представитель настаивают на 10-миллионной зарплате, более коротком сроке договора и включении в него пункта об отступных.

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