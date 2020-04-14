Переговоры между Нойером и "Баварией" о продлении контракта приостановлены
Будущее вратаря Мануэля Нойера в "Баварии" остаётся неопределённым, сообщает Kicker.
По сведениям издания, стороны давно вели переговоры о продлении контракта, но в итоге ситуация зашла в тупик.
Клуб предлагал соглашение до 2023 года, футболист просил договор до 2025 года с зарплатой более 20 миллионов евро за сезон.
Нойера очень разочаровало, что информация о его требованиях оказалась в СМИ. Поэтому источник констатирует, что доверие между голкипером и "Баварией" пошатнулось и теперь перспективы диалога между ними неясны.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
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|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16