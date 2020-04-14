Переговоры между Нойером и "Баварией" о продлении контракта приостановлены

Будущее вратаря Мануэля Нойера в "Баварии" остаётся неопределённым, сообщает Kicker.

По сведениям издания, стороны давно вели переговоры о продлении контракта, но в итоге ситуация зашла в тупик.

Клуб предлагал соглашение до 2023 года, футболист просил договор до 2025 года с зарплатой более 20 миллионов евро за сезон.

Нойера очень разочаровало, что информация о его требованиях оказалась в СМИ. Поэтому источник констатирует, что доверие между голкипером и "Баварией" пошатнулось и теперь перспективы диалога между ними неясны.

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