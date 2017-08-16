Переговоры между "Спартаком" и "Гремио" по Луану находятся на грани срыва

Переговоры между московским "Спартаком" и бразильским "Гремио" по форварду южноамериканского клуба Луану Виейре находятся на грани срыва.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил агент 24-летнего нападающего Жаир Пейшото. Так, он рассказал: "Переговоры со "Спартаком" приостановлены. Есть большая доля вероятности, что Луан не перейдет в московский клуб. Не могу раскрывать ход переговоров, но они находятся на грани срыва. Игрок заинтересован в переходе в крупный европейский чемпионат".

Напомним, "Спартак" отказался покупать Гарая. | soccernews.ru