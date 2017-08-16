Переговоры между "Спартаком" и "Гремио" по Луану находятся на грани срыва

Теги спартак москвагремиолуан виейра

Переговоры между "Спартаком" и "Гремио" по Луану находятся на грани срываПереговоры между московским "Спартаком" и бразильским "Гремио" по форварду южноамериканского клуба Луану Виейре находятся на грани срыва.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил агент 24-летнего нападающего Жаир Пейшото. Так, он рассказал: "Переговоры со "Спартаком" приостановлены. Есть большая доля вероятности, что Луан не перейдет в московский клуб. Не могу раскрывать ход переговоров, но они находятся на грани срыва. Игрок заинтересован в переходе в крупный европейский чемпионат".

Напомним, "Спартак" отказался покупать Гарая. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 6 16
2 Ростов 6 13
3 Локомотив Москва 6 13
4 ЦСКА Москва 6 12
5 Краснодар 6 11
6 Ахмат 6 9
7 Уфа 6 9
8 Рубин 6 8
9 Спартак Москва 6 8
10 Урал 6 8
11 Динамо Москва 6 7
12 Тосно 6 6
13 Арсенал Тула 6 4
14 СКА Хабаровск 6 4
15 Анжи 6 3
16 Амкар 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов