Переговоры между "Ювентусом" и "Барселоной" по Пьяничу зашли в тупик

"Ювентус" и "Барселона" не могут договориться о переходе полузащитника Миралема Пьянича, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "старая синьора" готова отпустить боснийца на "Камп Ноу" только при условии, что в сделку будет включен Артур.

Однако бразилец категорически отказывается уходить из каталонской команды грядущим летом. Поэтому переговоры зашли в тупик.

Рыночная стоимость Пьянича - 52 миллиона евро, Артура - 56 миллионов.

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