Переговоры между "Ювентусом" и "Барселоной" по Пьяничу зашли в тупик
"Ювентус" и "Барселона" не могут договориться о переходе полузащитника Миралема Пьянича, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "старая синьора" готова отпустить боснийца на "Камп Ноу" только при условии, что в сделку будет включен Артур.
Однако бразилец категорически отказывается уходить из каталонской команды грядущим летом. Поэтому переговоры зашли в тупик.
Рыночная стоимость Пьянича - 52 миллиона евро, Артура - 56 миллионов.
Не пропустите: Стало известно, кому отказал Пьянич ради "Барселоны". | http://soccernews.ru
главное
-
Из любителей в клуб АПЛ - рецепт Али Диа! Рассказываем о самой грандиозной трансферной афере всех времен
-
"Тоттенхэм" предложил "Барселоне" услуги своего защитника
-
Месси - лучший игрок в истории ЛЧ по соотношению забитых голов к числу матчей. Роналду - на третьем месте
-
Главные новости дня: 11 мая
-
Жена Песьякова прокомментировала слова Фролова, который раскритиковал российское правительство
Лента новостей
-
Конфликт Рабьо с "Ювентусом" усугубляется
-
Из любителей в клуб АПЛ - рецепт Али Диа! Рассказываем о самой грандиозной трансферной афере всех времен
-
"Ростов" интересуется экс-вратарём "Армавира"
-
"Тоттенхэм" предложил "Барселоне" услуги своего защитника
-
Уткин вызвал на дебаты агента Селюка
-
ПСЖ может усилиться двумя игроками "Милана"
-
Переговоры между "Ювентусом" и "Барселоной" по Пьяничу зашли в тупик
-
Бывший клуб Витселя и Пато снялся с чемпионата Китая из-за финансовых проблем
-
"Барселона" назвала цену на Семеду
-
Игрокам ПСЖ сделают роскошные подарки в честь очередного чемпионства
-
"Арсенал" решил не выкупать Себальоса
-
3
Месси - лучший игрок в истории ЛЧ по соотношению забитых голов к числу матчей. Роналду - на третьем месте
-
Фернандиньо оценил перспективы Зинченко в "Манчестер Сити"
-
Алиев объявил о создании нового YouTube-канала
-
"Милан" нацелился на двух игроков "Фиорентины"
-
"Ливерпуль" выбирает между четырьмя защитниками
-
Хави Мартинес близок к уходу из "Баварии"
-
"Тоттенхэм" определился с будущим Ндомбеле
-
Главные новости дня: 11 мая
-
Футбольный журнал изобразил Роналду, Неймара, Гризманна и Погба в образе танцующих гробовщиков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14