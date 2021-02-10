Переговоры о новом контракте Сульшера с "Манчестер Юнайтед" пройдут по окончании сезона

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер не намерен обсуждать новый контракт с клубом до конца текущего сезона.

По сведениям The Sun, "МЮ" готов предложить норвежскому специалисту контракт на два года, предусматривающий увеличение зарплаты до 7 миллионов евро за сезон.

Действующее соглашение Сульшера с клубом истекает летом 2022 года.

После 23 туров "МЮ" идет в АПЛ на втором месте, имея в активе 45 очков.

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