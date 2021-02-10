Переговоры о новом контракте Сульшера с "Манчестер Юнайтед" пройдут по окончании сезона

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

Переговоры о новом контракте Сульшера с "Манчестер Юнайтед" пройдут по окончании сезона

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер не намерен обсуждать новый контракт с клубом до конца текущего сезона.

По сведениям The Sun, "МЮ" готов предложить норвежскому специалисту контракт на два года, предусматривающий увеличение зарплаты до 7 миллионов евро за сезон.

Действующее соглашение Сульшера с клубом истекает летом 2022 года.

После 23 туров "МЮ" идет в АПЛ на втором месте, имея в активе 45 очков.

Читайте также: Сульшер попрощался с мыслями о чемпионстве. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" не намерена задействовать Коутиньо в этом сезоне, чтобы не выплачивать бонусы "Ливерпулю"

"Барселона" не намерена задействовать Коутиньо в этом сезоне, чтобы не выплачивать бонусы "Ливерпулю"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов