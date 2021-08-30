Переговоры о трансфере Мбаппе из ПСЖ в "Реал" зашли в тупик

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. вероятно, не будет менять команду текущим летом, сообщает Marca.

По сведениям издания, переговоры о трансфере 22-летнего футболиста зашли в тупик.

"Реал" не намерен увеличивать предложение в размере 170+10 миллионов евро, а ПСЖ не собирается отпускать игрока на таких условиях.

Сам француз спокойно следит за ситуацией и готов к любому исходу.

В этом сезоне Мбаппе сыграл 4 матча за ПСЖ, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Следующим летом он станет свободным агентом.

Ранее стало известно, что парижане оценивают звёздного форварда в 215 миллионов евро.

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