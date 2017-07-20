Переговоры по возможному трансферу Неймара в стан ПСЖ были инициированы представителями бразильца

Теги барселонанеймарпсж

Переговоры по возможному трансферу Неймара в стан ПСЖ были инициированы представителями бразильцаКак информирует Get Football News France, начали раскрываться некоторые из деталей возможного перехода форварда каталонской "Барселоны" Неймара в стан французского ПСЖ.

В частности, стало известно, что первыми о возможном трансфере бразильца заговорили непосредственно представители футболиста, которые первыми и связались с парижским клубом, чтобы обсудить вероятность такого шага.

Напомним, Неймар продолжает готовиться к сезону в составе "Барселоны". | soccernews.ru

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